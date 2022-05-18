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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد.. أضرار حمام الملح الإنجليزي

نشرة المرأة ـ أرشيفية
نشرة المرأة ـ أرشيفية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

متوازن وسريع .. إليك أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

هل تبحثين عن  رجيم سريع لمدة 14 يوماً ولكنه متوازن فى  الوقت نفسه ويساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 18 مايو  سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 18-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاربعاء الموافق 18-5-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

رغم فوائده .. اكتشف أضرار حمام الملح الإنجليزي

يعد حمام الملح من أقدم الممارسات الطبية القديمة التى كان يمارسها الأجداد للتخلص من الام المفاصل والعضلات وتنشيط الجسم .

وفى الحقيقة يعد حمام الملح من أفضل الطرق التى تساعد على التخلص من التوتر والقلق والمشاعر السلبية مما يساعد فى حماية الإنسان من عدد كبير من الأمراض مرتبطة بالتوتر خاصة إذا استخدم فيه الملح الإنجليزي.

موقع “صدى البلد” الأخبار المهمة مجالي المرأة الساعات الماضية سريع الوزن حظك اليوم الأبراج حرق أسرع للدهون نسف الكرش

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