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توك شو

المسلماني: وجود قواعد عسكرية غير دائمة بفنلندا والسويد سيجعل الحرب الباردة قائمة

أحمد المسلماني الإعلامي
أحمد المسلماني الإعلامي والمحلل السياسي

قال أحمد المسلماني الإعلامي والمحلل السياسي ؛ إن إسكندنافيا اي منطقة السويد وفنلندا كانت منطقة حياد عسكري لأنهم جزء من أوروبا و المنظومة الغربية ثقافيا ولكنها ليست من حلف الناتو بسبب الحياد العسكري وهذا منذ معاهدة 1947 أن فنلندا والسويد لم يدخلوا إلى حلف الناتو . 

أضاف أحمد المسلماني خلال لقاءه في برنامج مساء دي إن سي على قناة دي ام سي مع الإعلامي رامي رضوان ؛ أن منطقة إسكندنافيا هي منطقة هدوء وثراء وغير موجودة في الاستقطاب العالمي رغم وجود الحرب الباردة والانفعال العالمي للاتحاد السوفيتي وأمريكا كانوا ضمن الحياد العسكري وغير متواجدين في حلف الناتو اذا نحن في استثناء لم يحدث حتى في قمه الحرب البارده . 

أوضح المحلل السياسي والإعلامي؛ أن دول النيتو كثيرة وفي حالة انضمام فنلندا لحلف الناتو ستكون الحدود مع روسيا حوالي 2000 كيلو وبذلك تستطيع روسيا نقل الرؤوس النوويه إلى فنلندا والسويد فذلك يزيد من احتمالية التصعيد بين روسيا وحلف الناتو وهو أكبر حلف عسكري في التاريخ لأنه يضم 30 دوله . 

أشار المسلماني إلى أن هناك مستويان للانضمام للنيتو بالنسبة للسويد وفنلندا ؛ أولا أن يكون هناك قواعد عسكرية لأمريكا أو ألمانيا تستطيع الدخول والخروج ؛ في هذه الحالة تكون الحرب الباردة قائمة ؛ أما في حالة أن تكون القواعد العسكرية دائمة في فنلندا و السويد بالقرب من روسيا فهذا يجعل من نشوب حرب نوويه أمر وارد ؛ مشيرا إلى أن دوله السويد إنتبهت لهذا الأمر ومنعت وجود قواعد أو رؤوس نوويه بشكل دائم على أراضيها .


 

احمد المسلماني برنامج مساء دي إن سي الحياد العسكري السويد توك شو

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