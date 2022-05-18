بعد الخسارة من طلائع الجيش.. الزمالك يستعد لأسوان بدون راحة

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء بعد الخسارة من طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل 23 مايو الجاري، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر النسخة السابقة.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 41 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين رفع الضيوف رصيدهم إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع.