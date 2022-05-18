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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهند لاشين : تلقيت عروضاً كبيرة الفترة الماضية.. وأتمنى التواجد بالمنتخب| فيديو

مهند لاشين
مهند لاشين

أعرب مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الزمالك بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري العام .

وقال لاشين في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN":  "درسنا الزمالك جيداً ووقفنا على نقاط القوة و الضعف فيه ، وتعليمات الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كانت سبباً رئيسياً في تحقيق الفوز على الأبيض، والارتقاء إلى المركز السابع بجدول الدوري ".

وأضاف: " تلقيت عروضاً في الفترة الأخيرة من كبار الأندية بالدوري العام ، وسأحدد وجهتي المقبلة بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "لم يتواصل معي أي من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال ، و أتمنى التواجد مع الفراعنة في المباريات المقبلة".

أخبار الرياضة مهند لاشين الزمالك المنتخب طلائع الجيش

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