مهند لاشين : تلقيت عروضاً كبيرة الفترة الماضية.. وأتمنى التواجد بالمنتخب| فيديو

أعرب مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الزمالك بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري العام .

وقال لاشين في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "درسنا الزمالك جيداً ووقفنا على نقاط القوة و الضعف فيه ، وتعليمات الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كانت سبباً رئيسياً في تحقيق الفوز على الأبيض، والارتقاء إلى المركز السابع بجدول الدوري ".

وأضاف: " تلقيت عروضاً في الفترة الأخيرة من كبار الأندية بالدوري العام ، وسأحدد وجهتي المقبلة بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "لم يتواصل معي أي من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال ، و أتمنى التواجد مع الفراعنة في المباريات المقبلة".