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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على مواطن نشر ادعاءات كاذبة تخص عددا من الجهات بمكة

السعودية.. القبض
السعودية.. القبض على مواطن نشر ادعاءات تخص عددا من الجهات

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره ادعاءات غير صحيحة تخص عدداً من الجهات.

وقال الأمن العام في بيان على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تكشف السلطات السعودية هوية الشخص، أو ماهية الادعاءات، أو الجهات المستهدفة منها.

وكانت النيابة العامة السعودية حذرت من بث الشائعات وترويجها بما من شأنه المساس بالنظام العام.

وسبق أن حذرت النيابة من إعداد شائعات أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

كما نصحت بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة.

على جانب آخر، ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران القبض على مواطن لإيوائه في مزرعته 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتحويل السعودي للنيابة العامة.

وأكدت الشرطة السعودية أن عقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي خدمة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

السعودية مكة شرطة مكة المكرمة نشر ادعاءات الامن العام النيابة العامة

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