أمريكا تعلن إنشاء مرصد لتوثيق جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تشكيل وحدة جديدة لتقصي ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على "جرائم حرب" ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن "مرصد النزاع" سيعمل على "جمع أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا، وتحليلها وإتاحتها على نطاق واسع".

كما سيعمل المرصد على جمع معلومات متاحة للعامة أو متوفرة عبر منصات تجارية، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية التجارية، لاستخدامها أدلّة في إجراءات قانونية جنائية ومدنية حالية ومستقبلية، حسب وكالة "فرانس برس".

وعقب مرور نحو 3 أشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، تقول كييف إنها رصدت آلاف الحالات التي يمكن أن تنطوي على جرائم حرب.

وتمثلت أبرز هذه الحالات في المعلومات الواردة من بلدة بوتشا القريبة من كييف، حيث تم العثور على جثث عشرات المدنيين في الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وذكارت الخارجية الأمريكية أن المرصد سينشئ منصة على الإنترنت "للمساعدة في دحض جهود التضليل الإعلامي الروسية وتسليط الضوء على الانتهاكات".

ومن المقرر أن يتم إنشاء المرصد بالتعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية وكل من شركة "إسري" لبرمجيات الخرائط، ومختبر الدراسات الإنسانية في جامعة ييل، و"مبادرة الإنقاذ الثقافي في مؤسسة سميثسونيان"، و"بلانيت سكيب ايه.اي" التي تعنى بدمج تحليلات مبنية على الذكاء الاصطناعي مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها من البيانات.