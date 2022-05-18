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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمودعبد المغنى لعمرو سعد: أنا كنت بحاول أقنعة بحاجة والأيام أثبتت عكسها

صدى البلد

شارك  الفنان محمود عبد المغنى ، متابعيه صورة له برفقة النجم عمرو سعد  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمود عبد المغنى علي الصورة قائلا : انا كنت بحاول أقنع عمرو بحاجة وهو أقنعنى بعكسها … والأيام اثبتت ان هو صح .

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و حل الفنان محمود عبد المغنى ضيفا على برنامج "كلام  الناس" المذاع عبر شاشة mbc مصر وكشف عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية نستعرضها من خلال السطور التالية .

مشهد فيلم صاحب المقام غير  حياة شاب
قابلت شابا قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكائه".

 

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