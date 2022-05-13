محمود عبد المغنى من مناسك العمرة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

شارك الفنان محمود عبد المغنى ، متابعيه بصور له بملابس الإحرام من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمود عبد المغنى “ الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ”.

و حل الفنان محمود عبد المغنى ضيفا على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر شاشة mbc مصر وكشف عن عدة أمور حول حياته الفنية والشخصية نستعرضها من خلال السطور التالية .

مشهد فيلم صاحب المقام غير حياة شاب

قابلت شابا قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكائه".