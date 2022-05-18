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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البدء في رصف الطرق الداخلية بمجمع المصالح الممكين بالوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية بمشروع مجمع المصالح الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة، والانتهاء من أعمال واجهات المباني الرخامية وإعداد التصميمات الداخلية لقاعة المؤتمرات الرئيسية وتجهيزها، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمباني البنوك والمول التجاري مع الحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرها، محافظ الوادي الجديد، لأعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية الممكين الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

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كما تفقد المحافظ، حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، موجهًا بالصيانة الدورية للألعاب المائية وحمام السباحة والملاعب الرياضية وتوفير كافة الخدمات اللازمة لرواد الحديقة من مطاعم واستراحات.

جدير بالذكر، أن المبنى يتكون من طابق أرضي وثلاثة متكرر ويضم حوالي 200 غرفة وفراغ مساحي تابعة لأربعة أجنحة متصلة وبه شبكات تكييف مركزية ورخام وارضيات جرانيت وزجاج عاكس وعازل للحرارة حيث جرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 90% من اعمال المشروع.

 

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