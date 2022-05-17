محافظ الوادي الجديد يتابع البرنامج التدريبي للعاملين بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في تدريب الكوادر المؤهلة بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالوحدات المحلية والمديريات.

كما اطلع الزملـوط على خدمات البوابة الجغرافية المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة علي المنصة الرقمية للمحافظة، ومنها عين المواطن والفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة وغيرها من الخدمات الرقمية التي تأتي في إطار منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده للبرنامج التدريبي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع شركة إيزري شمال أفريقيا، ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

اقرا ايضا:

من ناحية أخرى استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ووفد الكنيسة المرافق.

حيثُ تبادل الطرفان التهاني عن فترة الأعياد الماضية التي تزامنت فيها أعياد المسلمين والمسيحيين، وتبادلا حديثًا ودّيًا تطرق لمناقشة عددٍ من الملفات المطروحة، وأكّد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في الأنشطة والمشروعات، لافتًا إلى أن وحدة النسيج الوطني هي السبيل للتنمية والتقدم.

من جانبه أكّد الأنبا أرسانيوس على المشاعر الطيبة التي تجمع أقباط مصر ومسلميها، فيما أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة داعيًا الله أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، كما وعد بزيارةٍ قريبة لكنيسة السيدة العذراء بالخارجة.