لم تحدث من قبل.. التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح سيكفي لما بعد 2022

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية تتابع بشفافية كبيرة جدا توافر السلع، حيث أن هناك اجتماعات وتوجيهات مستمرة لتأمين وضع منظومة الغذاء فى مصر ولفترة طويلة.

وأضاف “خليل” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك حروب وتضخم الأن فى العام، ولكن الدولة لديها إستراتيجية للتعامل مع تلك الظروف الطارئة والمخزون الإستراتيجي أمن جدا، موضحا أنه يتم استيراد القمح لأكثر من 9 مليون طن.

وتابع أن تلك الإستراتيجية التي أتخذتها الدولة أدت إلى زيادة محصول القمح هذا العام، لافتا إلى أن هذا العام كان هناك زيادة ب 3 مليون و650 ألف فدان مزروعين من القمح، وهناك لجان تتابع الوضع، كما أنه هناك صوامع حديثة تستوعب طاقة القمح، والتي أدت إلى عدم إهدار مليون طن قمح كل عام.

وأشار إلى أن هناك مخزون إستراتيجي من القمح المصري سيكفي لما بعد عام 2022، وهذا رقم غير مسبوق ولم يحدث من قبل.