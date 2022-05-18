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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سجل 4 أهداف فقط.. أقل مواسم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدورى الفرنسى

صدى البلد

نجح فريق باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي لموسم 2021 /2022 لصالحه للمرة العاشرة في تاريخه رغم تعادله مع ضيفه لنس 1 / 1 ضمن منافسات المرحلة 34 من بطولة الدوري الفرنسي.

وعادل باريس سان جيرمان الرقم التاريخي في عدد مرات التتويج بالدوري الفرنسي، والمسجل باسم سانت اتيان برصيد عشرة ألقاب دوري، حيث توج الأخير باللقب العاشر في موسم 1980 / 1981.

وبذلك تفوق كل من سان جيرمان وسانت اتيان بالفوز بلقب الدوري عشر مرات، بفارق مرة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، ومرتين عن موناكو الثالث في ترتيب أكثر الأندية حصولا على اللقب.

وجاء اللقب العاشر ليؤكد تفوق سان جيرمان محليا في السنوات الأخيرة، حيث توج بثماني ألقاب للدوري في آخر عشرة مواسم، بعدما سبق له التتويج في موسم 2012/ 2013 و2013 / 2014، و2014 /  2015 و2015 / 2016، و2017 / 2018 و2018 /  2019 و2019 / 2020 بالإضافة لنسخة الموسم الحالي.

ويعتبر الموسم الحالي أقل مواسم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي طوال مسيرته الكروية

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الفرنسي هذا الموسم .

شارك أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 22 مباراة خلال الموسم الحالي.

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فى تسجيل 4 أهداف.

ساهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فى صناعة 13 تمريرة حاسمة خلال الموسم الحالي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط، لشراء 35 % من أسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يتولى رئاسته ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية.

وذكر أليكس كاندال العامل بقناة “دايركت سبورتس” الأمريكية، أن ميسي يخطط لشراء 35 % من أسهم نادي إنتر ميابي .

وأضاف كاندال، أن ميسي سينضم إلى صفوف إنتر ميامي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم المقبل.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتوج ميسي، مع باريس سان جيرمان “مؤخرا” بلقب الدوري الفرنسي “ليج 1”.

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان:
لعب ميسي 25 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 13 آخرين.

شارك ميسي، في مباراة في كأس فرنسا، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وخاض ميسي 7 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 5 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ليونيل ميسي 60 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

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