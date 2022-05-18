صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

كشفت مسودة سياسـة ملكيـة الدولـة نية الحكومة عن إفساح المجال لـ القطاع الخاص على مسـتوى الصناعـات التحويليـة ، وحصل "صدى البلد" على نسخة منها:

وحددت المسودة ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي ، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

منتجات الأخشاب

وأوضحت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الصناعات التي ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث سنوات، تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب)، وأنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة، الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات)، وأنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر، وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت)، أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة، والمسابك).

وللتعرف على صناعات تتركها الحكومة لـ القطاع الخاص.. تابع الفيديو جراف التالي: