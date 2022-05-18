دور جامعة عين شمس في رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. رؤية تكاملية لتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل حياة ذووي الهمم.. لجان خاصة للامتحانات

جامعة عين شمس:

ندعم طلابنا ونذليل أى عقبات أمامهم

دور جامعة عين شمس في رعاية طلاب ذوي الهمم

إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الأنشطة الطلابية بجميع الكليات

توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تحرص جامعة عين شمس على دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب، وتأهيلهم إلى سوق العمل بكافة البرامج والكليات، اضافة إلى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا كبيرا من الطلاب، وذلك خلال تقديم لهم كافة وسائل المساعدة لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى كافة الأنشطة الطلابية التى تطرحها الكليات .

أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تعمل علي توظيف التقنيات الحديثة في مجال الطلاب ذوي الإعاقة، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة وفق رؤية ٢٠٣٠، وتطوير المناهج وطرق التدريس الخاصة بهم، مع التقييم والتشخيص والتدخل المبكر والاهتمام بجانب الصحة النفسية والإرشاد الأسري لذوي الإعاقة.

وأوضحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة يلقى الاهتمام الكامل من الدكتور محمود المتيني ويقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تمد يد العون لطلابها من ذوي الهمم لتعينهم على الاستفادة من العلوم والمعارف وتساهم في تنمية قدراتهم إيمانًا منها بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

وأشار الدكتورة رنا الهلالي، الي توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة التي تجرى في الجامعة لاعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة بالاضافة الي استثنائهم من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية ، وتغطية مصاريفهم بالكامل من صندوق التكافل.

وأعلنت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن تعليم ودمج ذوي الإعاقة ينعكس على المجتمع ككل ويترك أثره المجتمعي على مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعداد لبرنامج متخصص للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية يلائم قدراتهم في التحصيل.

وأضافت "الهلالي"، أن المركز يشارك الطلاب في دورات تدريبية تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في نفس الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .

إضافة إلى توفر العديد من المنح الدراسية والبحثية تتفاوت في أنواعها والغرض منها وفق نوع الاحتياج او الطلب فعلى سبيل المثال طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم لهم الدراسة والخدمات التعليمية بالمجان طوال مدة دراستهم بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة رنا أنه يوجد بالكلية الألسن ما يقرب من مائة طالب كفيف في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا موزعين باقسام ( اللغة العربية – والانجليزية – الاسبانية – الايطالية – الالمانية – التركية ) بالإضافة إلى دراسة بعض اللغات كلغة ثانية مثل اللغة الفرنسية والفارسية.

وصرحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، بأن كلية الأداب جامعة عين شمس لديها أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية وهي قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس توفر كافة الدعم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، توفر مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم، والقدرة على توفير بيئة تعليمية هادفة تهتم ببناء اتجاهات إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تؤكد على أن يقوم اعضاء هيئة التدريس بمساعدة الطلاب على استخدام وسائل التواصل المختلفة التي تسهم في دمج تلك الفئة في المجتمع الخارجي.

وأوضحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الجامعة بدأت في تنفيذ هذا المشروع تماشياً مع توجهات الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وإعطائهم حقوق على قدم المساواة مع أقرانهم من الأسوياء، ولان ذلك يساعدهم على توفير سهولة أكثر في الحركة؛ والتحكم في البيئات وزيادة الاستقلالية عن طريق تعليمهم كيفية الاندماج بسهولة والتكيف التدريجي.

وأضافت الدكتورة سلوى رشاد، أن توظيف التقنيات ينبغي أن يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، فالإعاقة البصرية تتطلب أدوات قراءة خاصة مصممة بطريقة برايل ومطبوعة بأحرف كبيرة، والإعاقة السمعية تتطلب توظيف معينات سمعية واستخدام لغة الإشارة ، بينما الإعاقة الجسمية تتطلب استخدام معدات خاصة.

وأشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن ذلك ما يؤثر بشكل سلبي على هذه العملية، نظرا لكونهم في أشد الحاجة إلى أنواع خاصة من التقنيات التربوية لتأهيلهم وإعادة تدريبهم وتنمية قدراتهم رغم قصورها، واعتماد تقنيات مناسبة لكل فئة لتحقيق أهدافهم التعليمية.

وأوضحت "رشاد" أن الكلية بكافة منسوبيها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة تهتم بتهيئة كافة مرافق الكلية بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات المقدمة من الجامعة، موضحة ان الجامعة تسعي تأهيل الطلاب ذوى الأحتياجات الخاصة إلى سوق العمل وتقديم بعض الخدمات المساعدة لهم خلال الفترة الدراسية بالكلية.

وتابعت: "كما قمنا بتوفير المقررات الدراسية بعدة طرق فهناك طلاب يحتاجون، وإعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين- ضعاف البصر) من خلال توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب اما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل".

ولفتت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى جهود الجامعة في اطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تدعو الي الاهتمام بقضايا الشخصية ذات الإعاقة داخل وخارج الجامعة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع، كما أشادت بأحد أهم القرارات الملزمة لأعضاء هيئة التدريس على دورات في كيفية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

ومن جانب آخر أكد محمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى إلى تكوين رؤية تكاملية بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التعاون المشترك والعمل معاً للوصول لأقصى استفادة ممكنة وذلك خلال تقديم لهم كافة وسائل المساعدة لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى كافة الأنشطة الطلابية التى تطرحها الكليات.

وقال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس تحرص على دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

وِأشار محمد الشرقاوي، إلى أن لا يوجد أي نشاط طلابي يمنع طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركة بة وان هناك العديد من البطولات التى تنظمها الجامعة لطلابها من ذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، موكدًا ان رعاية الشباب بجامعة عين شمس حريصة دائما على ابناءها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وانها تحرص على مشاركتهم فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة التى تقوم بها الجامعة.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن تلك المسابقات و البطولات التي تقدمها جامعة عين شمس تساعد الطلاب للاندماج داخل المجتمع الجامعي، وتساعدهم على تكوين صداقات، موضحًا أن هناك العديد من الانشطة والبطولات والمسابقة التى تتعاون فيها رعاية الشباب بالجامعة مع وزراة التعليم العالى والبحث العلمى والتى سيتم الاعلان عنها قريبا .

وأوضح "الشرقاوي" أن يمكن لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية المختلفة، حيث تم تجهيز جامعة عين شمس بأحدث الأجهزة الرياضية التي تناسب ذوي القدرات الخاصة، كما تم تجهيز البنية الأساسية والممرات لتناسب احتياجات الطلاب ذوي القدرات من الكليات المختلفة.

وعبر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن فخره وسعادته بما حققه طلاب جامعة عين شمس من إنجاز، مؤكدًا دعمه الكامل لكل أبنائه من الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات والأنشطة، وتوفير التدريب اللازم ليظهروا بالصورة اللائقة لتمثيل جامعة عين شمس في مختلف المحافل داخل وخارج مصر.