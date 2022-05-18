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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر ذهابها لطبيب نفسي.. أبرز تصريحات وفاء عامر بعد تصدرها مؤشرات البحث

وفاء عامر
وفاء عامر

تصدر اسم الفنان وفاء عامر ، مؤشر البحث العالمي جوجل ، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج كلمة أخيرة ، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاتها : 

راجعين يا هوي : 

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لم تستطيع رفض طلب الفنان الكبير خالد النبوي، بالانضمام لأسرة مسلسل راجعين ياهوى قائلة: لما يقول عاوز وفاء عامر قدامي ومصمم أقوم بالدور.. والنبوي قال ”حتى لو لم توافق لضيق الوقت خلوني أكلمها أنا".

وأضافت وفاء عامر : مشاعري لما قال كده  بالضبط زي ما حصل زمان مع الأستاذ خيري  بشارة، وإصرار الفنان خالد النبوي  يعبر عن رؤيته وأنه مقتنع تمام القناعة أني أقدر أقوم بالدور ده".

ووجهت وفاء عامر  الشكر له قائلة: " بشكره ومحمد سلامة دخل معايا في تفاصيل إخراجية  كثيرة وكان معايا لحظة بلحظة وانطباعاته خلتني أبدع وهو شاب صاحب موهبة وإبداع بالإضافة إني انجذبت   لحكاية أسامة أنور عكاشة الي عايشين على كتباته وستظل في وجداننا ".

وعن المسؤول عن رسم الشخصية قالت وفاء عامر : محمد سليمان عبد الملك تعب معايا جداً وأنا زهقته في حياته بالاضافة لابنة الأستاذ أسامة أنور عكاشة".

وأكدت وفاء عامر ، أن المخرج  محمد سلامة  له فضل كبير ودور في إتمام  ظهور شخصية يسرية بالشكل  الذي بدت عليه قائلة: "ماعملتش أي حاجة دون موافقة المخرج حيث كان الداعم الأول ليسرية حتى تظهر بهذا الشكل".

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طبيب نفسي : 

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتعرض لـ ضغوط نفسية، وبالطبع تذهب لـ طبيبة نفسية، مؤكدة أن الطبيبة صديقة لها.

وأضافت وفاء عامر ، قائلة : ساعات بروح لها البيت وساعات العيادة، وبتواصل معها بالتلفون بشكل مستمر".

وأوضحت وفاء عامر، أنها تذهب لـ طبيبة نفسية بسبب مشكلات بالعمل تؤثر على حياتها الشخصية، مؤكدة: "لما عملت دور بخيلة أصبحت أقوم بـ فرك الأموال لحظة الإمساك بها، رغم أنها عادلة لم أفعلها من قبل".

وأشارت إلى أنها فى بعض اللحظات أكون عصبية، وبصوت عالي، وبحالة صعبة، ولذلك أذهب لـ طبيبة نفسية

علاقتها بزوجها : 

أكدت وفاء عامر ، أن زوجها لن يجد مبرر لو فكر فى الزواج مرة أخري ، إذ انها تهتم بمنزلها وعملها ، ولن يكون لديه مبرر. 

وتابعت وفاء عامر قائلة : لو فكر فى الزواج مرة أخري ساكون أن السبب فى ذلك .

وفاء عامر لميس الحديدي الفنان خالد النبوي المخرج محمد سلامة مسلسل راجعين ياهوى راجعين ياهوى

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