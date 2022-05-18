عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راجعين يا هوى.. وفاء عامر: خالد النبوي أصرّ على إسناد دور يسرية لي|فيديو

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لا تستطيع رفض طلب الفنان الكبير خالد النبوي بالانضمام لأسرة  مسلسل راجعين ياهوى قائلة: لما يقول عاوز وفاء عامر قدامي ومصمم أقوم بالدور.. والنبوي قال ”حتى لو لم توافق لضيق الوقت خلوني أكلمها أنا".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: مشاعري لما قال كده  بالضبط زي ما حصل زمان مع الأستاذ خيري  بشارة وإصرار الفنان خالد النبوي  يعبر عن رؤيته وأنه مقتنع تمام القناعة أني أقدر أقوم بالدور ده".

ووجهت الشكر له قائلة " بشكره ومحمد سلامة دخل معايا في تفاصيل إخراجية  كثيرة وكان معايا لحظة بلحظة وانطباعاته خلتني أبدع وهو شاب صاحب موهبة وإبداع بالإضافة إني انجذبت   لحكاية أسامة أنور عكاشة الي عايشين على كتباته وستظل في وجداننا ".


وعن المسؤول عن رسم الشخصية قالت: محمد سليمان عبد الملك تعب معايا جداً وأنا زهقته في حياته بالاضافة لابنة الأستاذ أسامة أنور عكاشة".

مؤكدة أن المخرج  محمد سلامة  له فضل كبير ودور في إتمام  ظهور شخصية يسرية بالشكل  الذي بدت عليه قائلة: "ماعملتش أي حاجة دون موافقة المخرج حيث كان الداعم الأول ليسرية حتى تظهر بهذا الشكل".

 


 

 

وفاء عامر خالد النبوى راجعين ياهوى الفنان خالد النبوي الفنانة وفاء عامر محمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

بسيوني: هدف سموحة الحفاظ على المربع الذهبي.. وأشكر سامي سلمني فريقا مميزا

مرسيدس تستدعي أكثر من ربع مليون سيارة SUV في أمريكا وكندا

إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بأمريكا .. فيديو وصور

شبانة: لاعبو الزمالك بلا طموحات.. والفريق من سيء لأسوأ

وفاء عامر تعترف : بروح لـ طبيبة نفسية البيت |فيديو

بسيوني: هدفنا المربع الذهبي .. ومروان حمدي يستحق التواجد بمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقيوسنا "فيديوجراف"

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ