راجعين يا هوى.. وفاء عامر: خالد النبوي أصرّ على إسناد دور يسرية لي|فيديو

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها لا تستطيع رفض طلب الفنان الكبير خالد النبوي بالانضمام لأسرة مسلسل راجعين ياهوى قائلة: لما يقول عاوز وفاء عامر قدامي ومصمم أقوم بالدور.. والنبوي قال ”حتى لو لم توافق لضيق الوقت خلوني أكلمها أنا".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: مشاعري لما قال كده بالضبط زي ما حصل زمان مع الأستاذ خيري بشارة وإصرار الفنان خالد النبوي يعبر عن رؤيته وأنه مقتنع تمام القناعة أني أقدر أقوم بالدور ده".

ووجهت الشكر له قائلة " بشكره ومحمد سلامة دخل معايا في تفاصيل إخراجية كثيرة وكان معايا لحظة بلحظة وانطباعاته خلتني أبدع وهو شاب صاحب موهبة وإبداع بالإضافة إني انجذبت لحكاية أسامة أنور عكاشة الي عايشين على كتباته وستظل في وجداننا ".



وعن المسؤول عن رسم الشخصية قالت: محمد سليمان عبد الملك تعب معايا جداً وأنا زهقته في حياته بالاضافة لابنة الأستاذ أسامة أنور عكاشة".

مؤكدة أن المخرج محمد سلامة له فضل كبير ودور في إتمام ظهور شخصية يسرية بالشكل الذي بدت عليه قائلة: "ماعملتش أي حاجة دون موافقة المخرج حيث كان الداعم الأول ليسرية حتى تظهر بهذا الشكل".



