حكم تقبيل رأس المتوفى والقول سنتقابل في الفردوس الأعلى؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم تقبيل رأس المتوفى وقول سنتقابل في الفردوس الأعلى إن شاء الله؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذا الفعل جائز، فلا بأس بتقبيل رأس المتوفي لحظة وفاته أو بعد تغسيله أو قبل دفنه هذا كله لا حرج فيه.



وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما بالنسبة لقول سنتقابل في الفردوس الأعلى إن شاء الله فهذا الأمر جائز وهو على سبيل الدعاء، ولا مانع من ذلك ولا حرج فيه.

حكم توزيع طعام رحمة على روح الميت

حكم توزيع طعام رحمة على روح الميت ، ورد فيه أنه يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان".

حكم توزيع طعام رحمة على روح الميت ، وأيًا كان توقيت ما يوزعه أهل الميت وكذلك نوع الطعام الموزع ولو كان من خبز وفاكهة وهي التي تسمى بالرحمة؟"، فإن هذا مما لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه، سواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد؛ فالأمر فيه واسع.

حكم توزيع طعام رحمة على روح الميت ، فقد روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : " أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (أي: ماتت فجأة) ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: ( نَعَمْ)".

هل إطعام الطعام عن المتوفي في الذكرى السنوية حرام؟

هل إطعام الطعام عن المتوفي في الذكرى السنوية حرام؟، وفيها جاء أنه يجوز للإنسان أن يهب ثواب ما شاء من العمل لمن شاء من الخلق فعندما يهب مثل ثواب أي شيء يفعله فإنه يدعو الله تعالى، ومن يريد أن يوزع طعامًا على روح الميت بأن يهب ثوابه لروحه، فإنه يجوز ذلك بأن يقول مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه.

هل إطعام الطعام عن المتوفي في الذكرى السنوية حرام؟، وفيه جاء أنه ليس في ذلك حرمه بل هو عمل صالح وعمل مبرور يثاب عليه صاحبه إن قصد بذلك وجه الله ويصل الثواب للمتوفي إن قصد الفاعل ذلك إهداء ثواب ذلك للمتوفى، ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ» متفق عليه. وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع.

أفضل الصدقات للميت

أفضل الصدقات للميت، كل عمل صالح يؤديه الحي ويهب مثل ثوابه للمتوفي، يصله بأذن الله، وأشكال الصدقة كثيرة وجميعها يتقبلها الله، فمنها التبرع للمستشفيات ومعاهد الأورام ودور الأيتام وغيرها من مخارج الصدقات التي أمرنا بها الله تعالى في الكتاب والسنة، كما أن هناك أشكالاً أخرى للصدقة، كأن يساعد المسلم أرمله فقيرة أو طالب علم غير قادر.

أفضل الصدقات للميت ، منها كذلك أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع، لما ورد في حديث أبي هريرة يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، وفي الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم.