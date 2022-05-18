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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون الانجليزية لبحث سبل التعاون المشترك

المتيني يستقبل وفداً
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أمس الثلاثاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢ بقصر الزعفران بجامعه عين شمس ، وفداً من جامعة ساوثهامبتون southampton  بالمملكة المتحدة لبحث سبل التعاون في المجال الطبي و العديد من المجالات الأخري في الجامعة.

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وشهد اللقاء الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، الدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتور اسامه منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هبه الله السعيد وكيل الطب لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى رفعت وكيل كليه الهندسة لشئون التعليم والطلاب ومدير إدارة التعاون الدولى بالجامعة ، الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور تامر عمارة مدير العلاقات العلمية والدوليه بكليه الطب ، الدكتور زينب عبد الحفيظ استاذ الاورام بكليه الطب ومدير البرنامج الطبي الموسع بالكليه ، الدكتور شيرين فواز مسئول الاتفاقيات بمكتب التعاون الدولي بكليه الطب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد أواصر التعاون المشترك في المجال الطبي و الصيدله والهندسة و البحثي والأكاديمي .

المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
المتيني يستقبل وفداً من جامعة ساوثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك
جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة ساوثهامبتون المجال الطبى كلية الطب Jobs Education

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