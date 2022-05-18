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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية آداب حلوان: امتحانات التخلفات تبدأ 29 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي الجامعي 2021- 2022 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وقد بدأت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المتخلفين بمواد من سنة سابقة  للاستعداد للإعلان عنها في أقرب وقت .

وأوضحت إدارة كلية  الآداب جامعة حلوان ان الكلية قد انتهت من وضع جداول التخلفات للمحملين بـ "مادة أو مادتين" من سنة سابقة  لطلاب الفرق " الثانية ، الثالثة ، النهائية " ، وأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم  الاحد 29 مايو ٢٠٢٢ لتنتهي 1 يونيو ٢٠٢٢.

وقامت إدارة الكلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة.

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جدير بالذكر انه قد  نظمت كلية الآداب جامعة حلوان لقاء عن "التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها"،  وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة،  والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أمانى السيد وكيل كلية الاداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمت الندوة الدكتورة أمل عبد العظيم معتوق مدرس الجغرافيا المناخية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية.

وتضمن اللقاء الحديث عن مفهوم التغير المناخى، كيف تواجه الدول التغيرات المناخية، المؤتمرات ذات الصلة، بنود التنمية المستدامة، تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية.

وتم تعريف ظـاهرة التغيـر المنـاخى بأنهـا اخـتلال فـي الظـروف المناخيـة المعتـادة كـالحرارة وأنمـاط الريـاح والتساقط بأنواعه التـي تميز كل منطقة علـى سطح الأرض ، ويؤدي هذا الاختلال فى الظروف المناخية على المدى الطويل إلـى تـأثيرات هائلـة على الأنظمة الحيوية الطبيعية ، كما ستؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية التساقط بأنواعه ، بالإضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية غير محتملة ؛ تؤدي إلـى عواقـب بيئيـة واجتماعيـة واقتصادية واسعة التأثير لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها.

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