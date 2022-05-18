برلماني: الوطن يمر بتحديات عالمية والقيادة السياسية قادرة على العبور الآمن

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يمر به العالم اليوم بمثابة تحديات ضخمة وعنيفة، تفوق ما كان في 2008 وما حدث آنذاك من انهيار اقتصادي كبير، مشيرا إلى التزام مصر بتلبية حاجات أكثر من 100 مليون مصري وتسديد التزامتها الدولية بكل دقة وفي مواعيدها تماما.

ونوه عثمان في تصريحات له اليوم، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، عن خروج نحو 20 مليار دولار استثمار أجنبي من مصر منذ بداية العام، على خلفية الأزمة العالمية، وتسديد الدولة نحو 4 مليارات دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، وفق تصريحات وزير المالية، رغم التداعيات الاقتصادية على العالم كله وتأثر مصر باعتبارها جزءا من العالم.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من المتربصين بالوطن، والشائعات الخبيثة التي تتردد، انطلاقا من حقد دفين على قيادتها التي تعمل من أجل الوطن ليل نهار.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن الوطن على الطريق الصحيح تمامًا تنمويا واقتصاديا، كما أننا مستمرون في تنفيذ المشاريع العملاقة، وفق المواعيد والخطط الموضوعة، خصوصا وأن بها عمالة تفوق الـ 5 ملايين عامل وتعد قاطرة للاقتصاد القومي.