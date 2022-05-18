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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسني عبد ربه: الإسماعيلي يسير بخطة ثابتة للابتعاد عن منطقة الخطر بالدوري

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

أشاد حسني عبد ربه، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالمستوى الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق يسير بشكل جيد نحو الابتعاد عن منطقة الخطر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات إذاعية: "وجود جهاز فني من أبناء النادي، سيكون كلمة السر في تطور الأداء والنتائج خلال الفترة القادمة، فالجهاز الحالي يجد دعما قويا من الجماهير، ونبذل أقصى ما لدينا، ونحن نثق في عودة الإسماعيلي إلى المنافسة على الألقاب والبطولات من جديد، وفي عودة لاعبينا لمنتخب مصر".

وأضاف:" "حمزة الجمل مدير فني كبير بدليل التطور الذي حدث في النتائج بعد الفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا".

ويستعد  الإسماعيلي  لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة العشرين، من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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