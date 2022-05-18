برلمانية عن توجيهات الرئيس بشأن البلازما: تهدف للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر

أشادت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة والتوجيهات المستمرة لاستكمال العمل على إنشاء مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية وتوطين الصناعات الدوائية.

النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر

وقالت “عبد الحليم” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر؛ وذلك ظهر جليا من خلال المبادرات الرئاسية التى أطلقها وتوجيهاته المستمرة بشأن صحة المواطن.

وقالت النائبة، إن المستشفيات الجامعية تقوم بجهود كبيرة فى عملية التدريب فهى أساس العمل التدريبي والبحثي، لافتة إلى أن التدريب له عدد كبير من الفوائد أبرزها اطلاع الأجيال الجديدة على كل ما هو جديد وتفعيل شعار الوقاية خير من العلاج من خلال البحث والتحرى ونشر الوعي لدي الكوادر الصغيرة بشأن الأمراض التى تظهر إلى النور.

وعن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قالت النائبة إن لجنة الصحة قامت بمناقشة مشروع قانون بلازما الدم وقام البرلمان بالموافقة عليه ومن ابرز فوائده تشجيع المواطنين على التبرع بالبلازما لإنقاذ المرضى من خطر الفيروسات.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجهٍ عام، وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات.

ووجه الرئيس بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية؛ اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجهاً بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

كما تابع الرئيس سير العمل بكلٍ من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد، وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجهاً بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديثي الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عوض تاج الدين عرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، ووجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء، وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار، لاسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية، وكذلك صناعة المواد الخام.