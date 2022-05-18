نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لفيلم Top Gun: Maverick

حرص عدد من النجوم على حضور فيلم Top Gun: Maverick الذي يعرض اليوم بمهرجان كان السينمائي بحضور نجم العمل توم كروز.

ومن هؤلاء النجوم الذين ظهروا على السجادة الحمراء، إيل فانينغ ، فيولا ديفيس ، إيفا لونغوريا ، عمر سي ، إدغار راميريز ، ورائد الفضاء توماس بيسكيت".

وكان قد وصل الفنان الكبير توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي بعد غياب حوالي 30 عامًا وسط ترحيب كبير من الحاضرين، وابتسم لعدسات المصورين قبل أن يتم عرض فيلمه Top Gun: Maverick.

يعرض اليوم، فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ضمن فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل طرحه رسميا في دور العرض للاحتفاء به وبصناعه.

كانت إدارة مهرجان قد أعدت استقبالا واحتفاء خاصا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن يتم.

والسبب في ذلك هو سفر توم كروز إلى لندن عقب عرض Top Gun: Maverick مباشرة، لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني، ودعوته للظهور مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء ليلة الخميس.

يقام العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة، في ليستر سكوير بلندن بحضور أفراد العائلة الملكية جنبا إلى جنب مع توم كروز، بعدما كان من بين المضيفين لحدث تلفزيوني كبير في قلعة وندسور للاحتفال بمرور 70 عاما على تولي الملكة العرش.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا.

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام.