حمدين صباحي وتوفيق عكاشة يؤديان واجب العزاء في الراحل صلاح منتصر.. صور

بدأ عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر، داخل مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب، وحضر عدد كبير من كبار الشخصيات العامة.

وحرص السياسي حمدين صباحي، والاعلامي توفيق عكاشة على التواجد لتقديم واجب العزاء.

كما توافد ضمن الحضور وزير البترول طارق الملا، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وزكريا عزمي مدير مكتب الرئيس الراحل حسني مبارك، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، والكاتبة فاطمة ناعوت، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ابراهيم محلب، ووزير التعليم الاسبق زكي بدر، وهالة السعيد وزيرة التخطيط.

وسيطرت مشاعر الحزن والدموع علي الأهل والحضور، أثناء تلقيهم واجب العزاء في الراحل صلاح منتصر.

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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