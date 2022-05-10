ابنة شقيقة الكاتب الصحفي صلاح منتصر: حالته الصحية غير مستقرة.. فيديو

كشفت اميرة منتصر ابنة شقيقة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية قائلة : "للأسف الحالة ليست مستقرة وهذا منذ فترة وكان يتلقى الرعاية الصحية منزليا خلال الفترة الماضية وتم نقله ثلاثة مرات في وقت سابق للرعاية المركزة".

تابعت "منتصر" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المرة دي تم نقله للرعاية المركزة وحالته الصحية مش مستقرة خالص وعنده نقص في الاكسجين .. كتبت النهارده عشان الناس تدعيله بالشفاء ومكنتش حابة أكتب ده بس حبيت أن محبيه يدعوله بالشفاء عشان يرجع يكتب مقالته مجرد "راي".



وحول طبيعة المرض قالت : مش حابة أتطرق لتفاصيل المرض لكن هو بقاله سنتين حالته مش مستقرة وكان بيسافر يتلقى العلاج في الخارج على فترات لكن منذ ثلاثة أشهر تدهورت حالته".

وحول معنوياته قالت : "مهما بيمر بصعوبات بتبقى إرادته عالية لكن معنوياته في المرة الأخيرة مش زي الأول وعاوزة كل الناس تديعله وأن يعبر هذه الوعكة الصحية بسلام".