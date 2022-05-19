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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم بالبحيرة

دقيق
دقيق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط 8٫2 طن دقيق بلدى مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم ، تم تجميعه للإتجار به بالسوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة بمحافظة البحيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

الامن العام شرطة التموين المخابز البلدية دقيق بلدي الرقابة على الاسواق

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