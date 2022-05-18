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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتقدمهم حسين فهمي.. نجوم عرب مدعوون لحضور مهرجان كان السينمائي

حسين فهمي
حسين فهمي

عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع يشاركون بقوة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث تمت دعوة عدد كبير من أكثر الأسماء البارزة في مصر لحضور افتتاح المهرجان.

وكان من بين الحضور النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وزوجته،  والمخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة، وزينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر للتنمية ،  وكانت إطلالتها مميزة وساحرة على الريد كاربت .

مفاجأة.. مهرجان كان يكرم توم كروز بالسعفة الذهبية

بعد غياب 30 عامًا.. ترحيب كبير بـ توم كروز في مهرجان كان..شاهد

كما حضر الافتتاح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بالإضافة إلي عدد كبير من النجوم مثل الإعلامية ريا أبي راشد التي تقدم تغطية مميزة لفعاليات المهرجان.

يذكر وصل الفنان الكبير توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي بعد غياب حوالي 30 عامًا وسط ترحيب كبير من الحاضرين، وابتسم لعدسات المصورين قبل أن يتم عرض فيلمه Top Gun: Maverick.

كانت إدارة مهرجان قد أعدت استقبالا واحتفاء خاصا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن تم. 

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