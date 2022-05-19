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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نتوقع ارتفاع سعر الفائدة اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس الشيوخ ، إن التوقعات تشير إلى إن البنك المركزي المصري ولجنة تقييم وتسعير الفائدة، التي ستنعقد اليوم، سوف تقوم برفع سعر الفائدة وده توقع كبير جدا، لأن هذه سياسة عالمية لتقييد آثار التضخم على مستوى العالم.

وأوضح النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي اتخذ قرارات عنيفة لم تتخذ منذ سنوات طويلة، حيث تم رفع الفائدة على مرتين، وده يعطي تأثيرات كبيرة جدا لأنه يتبعه رفع سعر الفائدة في الكثير من دول العالم، وهذا ما حدث بالفعل، ورأينا قرارات  الدول العربية بشأن رفع سعر الفائدة.

هناك أزمة عالمية يمر بها العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تداعيات وباء كورونا، فهذا سيكون له تأثيرات على الدولة المصرية، لكن الحكومة تتخذ إجراءات من شأنها تقليل آثار تلك الأزمة على المواطن، خاصة من فئة محدودي الدخل.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 19 مايو الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.

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