لم تكن تعلم أنها النهاية.. زوجة تصور لحظة وفاة زوجها

تداول رواد التواصل الإجتماعي في اسبانيا مقطع فيديو مأسوي لسيدة قامت بتصوير زوجها قبل وفاته بلحظات آثار تعاطف المواطنين تجاهها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن شاب بالغ من العمر 31 عاما مغربي الجنسية كان في رحلة سياحية إلى اسبانيا برفقة عائلته و لكن توفى اثناء قفزه في إحدى البحيرات .



و بحسب ما نشرته الصحف الاسبانية، فإن الشاب كان يقضي اجازته في اسبانيا برفقة زوجته و أطفاله ، و قامت زوجته دون أن تشعر بتوثيق لحظة وفاته .

ظهر الشاب في الفيديو و هو يقفز من فوق صخرة شاهقة في اسبانيا، ليقفز في البحيرة الواقعة اسفلها و لكنه سقط على حافة صخرة صلبة تسببت في وفاته في الحال .

جدير بالذكر أن الزوجة وثقت ما حدث من خلال مقطع فيديو كانت تصوره له، فقد طلب منها أن تصوره و هو يقفز في المياه ليشاهد أطفالهم و يتعلموا من أبيهم .

https://www.youtube.com/watch?v=vLJS4SMhv-Q

