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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العواصف الترابية تصل الإمارات والسلطات تحذر.. فيديو

العواصف الترابية
العواصف الترابية تصل الإمارات

عرضت فضائية العربية فيديو بعنوان، العواصف الترابية تصل الإمارات.

وفى سياق آخر، أصدرت السلطات الإماراتية، تحذيرا من حصول عواصف ترابية وحثت السكان على البقاء متيقظين حيث تتعرض الدولة الخليجية لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص للمستشفيات.
ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.


ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الغبار وانعدام الرؤية، فلم يكن بالإمكان رؤية برج خليفة.

العواصف الترابية الامارات انخفاض الرؤية الأفقية الغبار برج خليفة وسائل التواصل الإجتماعي

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