تحديث الدلائل الاسترشادية لجراحة المسالك البولية لتكون أكثر شمولا

قال الدكتور شريف مراد مقرر لجنة الدلائل الاسترشادية الخاصة بتخصص المسالك البولية ، إن انطلاق الطبعة الثالثة من الدلائل الاسترشادية الخاصة بجراحة المسالك البولية جهد كبير بين المجلس الصحي وزارة الصحة والسكان وعدد من الشركاء.

واضاف مراد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الادارية الجديدة. إن الدلائل الاسترشادية الجديدة ستكون أكثر شمولا مع التركيز على صحة المريض وجودة الخدمات المقدمة لافتا إلي أن منظومة الموافقات المستنيرة من شأنها تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب طوال رحلة علاجه ، من أجل منظومة صحية وفقا للمعايير العالمية.