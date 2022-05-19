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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالد جلال ينعى المخرج عبدالرحمن الشافعي: فقدنا أيقونة المسرح الشعبي

صدى البلد

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، بعد أن ترك لنا إرثا قيما للمسرح الشعبي.

وقال جلال، إننا فقدنا أيقونة المسرح الشعبى، وقامة فنية كبيرة ساهمت في تشكيل حركة مسرحية مصرية تميزت فى الشكل والمضمون، وتميز مسرح "الشافعي" بتقديم العناصر الشعبية، وكان يحرص على الذهاب بعرضه إلى الجمهور في أماكن تجمعاته.

من أعماله المسرحية " ست الحسن، أحلام ياسمين، أه ياليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، عاشق المداحين، السيرة الهلالية، شفيقة ومتولى، شرخ في جدار الخوف، على الزيبق، هنا القاهرة، حكاوي الزمان، المولد، لعبة الزمن، إمام المداحين، سلطان زمانه، ست الحسن، وليلة بنى هلال".

 

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ولد عبد الرحمن الشافعي عام 1939 بمحافظة الشرقية، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، عين أول مدير لمسرح السامر، وشغل منصب مدير مديرية ثقافة الجيزة، ومشرف عام على شئون المسرح بالثقافة الجماهيرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ورئيس الأمانة العامة لأطلس الفلكلور، وعضو المكتب الفني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وعضو اللجنة الفنية بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية 2014 .

حصل " الشافعى" على العديد من الجوائز منها "جائزة الدولة للتفوق 2009، جائزة الدولة التشجيعية 1986، نوط الأمتياز من الطبقة الأولى 1988، جائزة فارس الثقافة الجماهيرية 1999، جائزة التميز في الإخراج المسرحي للثقافة الجماهيرية 1980، جائزة مهرجان نيس للفنون بفرنسا 1984، كرمه المؤتمر العلمى الأول لمسرح الأقاليم ومنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تقدير من وزير الثقافة عام 2006، بالإضافة إلى أنه كرم من عدة جهات داخل مصر وخارجها .

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