ربنا يديك الصحة ويخليك لينا.. مي كساب تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت الفنانة مى كساب ، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82 ، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت مى كساب “ كنت من المحظوظين اللي إشتغلو مع حضرتك شرف ليه الوقوف جمبك ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا زعيم كل سنه وحضرتك طيب وعقبال سنين كتير في صحه وستر وسعاده ”.

واحتفل الثلاثاء الماضى 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.



مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.