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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس الهيئة الملكية بمنطقة العلا السعودية يزور قلعة شالي في سيوة

سيوة تستقبل نائب
سيوة تستقبل نائب رئيس الهيئة الملكية بمنطقة العلا بالسعودية

زار نائب رئيس الهيئة الملكية بمنطقة العلا بالسعودية والوفد المرافق له وممثلي مشروع إحياء مدينة العلا القديمة بالسعودية، عددا من المناطق السياحية والأثرية والترفيهية والثقافية بواحة سيوة، بحضور محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد علي باغي، سكرتير المركز، وخالد عدول، مدير الآثار الإسلامية بسيوة، ومشايخ وعواقل سيوة.

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ورحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالضيوف ناقلا لهم تحيات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ذاكراً أهم المعالم السياحية والأثرية بواحة سيوة، مؤكداً أهمية موقع الواحة الجغرافي المتميز، والذي يضيف إليها مكانة متفردة بخريطة السياحة العالمية، خاصةً السياحة البيئية والعلاجية والمتمثلة في  رمال الصحراء، والعيون الطبيعية، والبحيرات المالحة.

كما قام الوفد بزيارة قلعة شالي الأثرية، وجبل الموتى، ووسط المدينة، ومنطقة البازارات، وأنهى رحلته بالواحة برحلة سفاري في بحر الرمال العظيم.

وقدم رئيس المركز كل الشكر والتقدير لرئيس الهيئة الملكية بمنطقة العلا لتقديمهم جميع سبل الدعم والمساندة لأبناء سيوة العاملين في مجال تشييد وترميم المباني، وأصحاب حرف النجارة، والنحت، والمشغولات اليدوية بمشروع إحياء مدينة العلا القديمة بالسعودية بالتراث القديم، وكذا كل الشكر والتقدير لأبناء سيوة  لجهودهم وتفانيهم في العمل وتمثيل مصر بالخارج، خاصةً في مجال الترميم، باستخدام المواد من البيئة المحيطة بالمكان.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة في نهاية اللقاء استعداد رئاسة المركز التام  لتقديم كل الدعم والمساندة للجميع، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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