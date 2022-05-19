مركز سقارة يحتفل بتخريج 133 من العاملين بالمحافظات

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هي: دورة تدريبية متقدمة فى تصميم الشبكات والأمن السيبرانى، تستهدف العاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمى أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، والتطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية، والكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الإعلام، ويستفيد من دورات الأسبوع الحالى 133 متدرباً من جميع المحافظات.

وفي ضوء اهتمام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدعم قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة و إداراته بالمحافظات ، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة ، وتفعيل دوره بشكل أوسع لمحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله فى الإدارة المحلية.

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 39 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى ، دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية بالمحافظات ، بما يساعدهم على القيام بأعمالهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وأكد “شعراوي”، أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظات، حيث يقومون بدور رقابي في متابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات ،وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار اللواء شعراوى الى أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة تتضمن سنويا دورات تدريبية للعاملين بإدارات التفتيش بالمحافظات فى تنفيذ الإجراءات القانونية لأداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات وكيفية تطبيق التحول الرقمى بما يخدم أهداف القطاع.

وفي نفس السياق.. أضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي 39 يتضمن أيضآ 4 دورات تدريبية وهم: دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات البيئة والتنسيق الحضاري ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الإجتماعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية واستفاد من دورات هذا الأسبوع 135 متدرباً.

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