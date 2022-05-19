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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صناعة الشيوخ يطالب بمد تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين فى المناقصات

محمد المنزلاوى، وكيل
محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن ملف توطين الصناعة الوطنية من أهم الملفات التى يجب وضعها فى أولوية خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل قيمة الفاتورة الاستيرادية، وبالتالى خفض الطلب على الدولار ودعم الاقتصاد المصرى.

وكشف "المنزلاوى"، فى تصريحات له اليوم، الخميس، للمحررين البرلمانيين، أنه تقدم باقتراح برغبة بمجلس الشيوخ بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية. 

وقال إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، لذا لا بد من مساندة وتقديم جميع سبل الدعم للمستثمرين حتى نتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة التى ساهمت فى رفع معدلات التضخم.

وأضاف أن هناك تكليفات واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع الدعم والمساندة والحوافز التشجيعية للصناعة المصرية. 

وشدد على ضرورة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لإزالة جميع المعوقات والعقبات التى تواجه الصناعة المصرية، ولذلك لا بد من إعادة تسعير المشروعات المتعاقد عليها ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمصنعين والمقاولين والموردين. 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ توطين الصناعة الوطنية الصناعة الوطنية الاقتصاد

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