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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: إشراك جميع أئمة إيفاد رمضان في البرنامج الصيفي للطفل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مختار جمعة: “إشراك جميع الأئمة الذين شاركوا في إيفاد رمضان أئمة أو قراء آخر ٥ سنوات في البرنامج الصيفي للطفل كل في مسجده من الأحد القادم بواقع ٣ أيام في الأسبوع: الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر، وعلى المديريات متابعة تنفيذ ذلك وإعداد مقترح إثابة وفق الأداء الفعلي في نهاية البرنامج” .

وأضاف وزير الأوقاف: “إشراك جميع الأئمة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب في البرنامج الصيفي للطفل كل في مسجده بدءا من الأحد القادم بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر، وعلى المديريات متابعة تنفيذ ذلك وإعداد مقترح إثابة وفق الأداء الفعلي لكل منهم في نهاية البرنامج”.

 

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