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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحدد موعد الاحتفال بألقاب الموسم

احتفالات ليفربول
احتفالات ليفربول - صورة أرشيفيو

حددت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، يوم 29 مايو الجاري موعدا للاحتفال بالإنجازات التي حققها الفريق  هذا الموسم 2021 - 2022.

وذكرت شبكة ليفربول، أن ليفربول سيجري احتفال بالمدينة يوم الأحد 29 مايو، بغض النظر عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أو لا.

وأضافت الشبكة، أن  ليفربول سيحتفل بالكأسين المحليين "على الأقل" خلال الحفل في المدينة الذي سينطلق في تمام الساعة 4 عصرًا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.

ليفربول ضد ريال مدريد :

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

 في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد مواجهة ريال مدريد ثأرية لـ فريق ليفربول، حيث خسر الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد الملكي، كما شهدت المباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح بخلع في الكتف، على يد سيرجيو راموس مدافع الميرنجي السابق.

يذكر أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، توعد ريال مدريد عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "لدينا حساب لنصفيه".

ويتصدر فريق ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 13 لقبا، ويحل إي سي ميلان وصيفا بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبابرن ميونخ المركز الثالث بـ 6 ألقاب لكل فريق.

 

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