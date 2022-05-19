خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

يبحث الملايين في مصر حاليًا عن رابط تحديث بطاقة التموين 2022 من أجل تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف وفقًا لتوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال بيانات المستفيدين من الدعم على مستوى الجمهورية وتيسير التواصل المباشر معهم ضمن خطة التحول الرقمي.

تحديث بطاقة التموين

يقول محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صرح بأنه لن يتم حذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف المحمول عليها، ولكن تسجيل الهاتف ضروري من أجل المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة المقدمة على بطاقات التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين .

وللمزيد حول طريقة تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين شاهد الفيديوجراف التالي: