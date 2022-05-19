عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

تحديث بطاقة التموين
تحديث بطاقة التموين 2022

يبحث الملايين في مصر حاليًا عن رابط تحديث بطاقة التموين 2022 من أجل تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف وفقًا لتوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال بيانات المستفيدين من الدعم على مستوى الجمهورية وتيسير التواصل المباشر معهم ضمن خطة التحول الرقمي. 

تحديث بطاقة التموين

يقول محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صرح بأنه لن يتم حذف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف المحمول عليها، ولكن تسجيل الهاتف ضروري من أجل المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة المقدمة على بطاقات التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين . 

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

وللمزيد حول طريقة تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين شاهد الفيديوجراف التالي: 

بطاقة التموين تحديث بطاقة التموين رابط تحديث بطاقة التموين 2022 بطاقات التموين دعم مصر لتحديث بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

ترشيحاتنا

بدء مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

ماكرون يحذر: حرب أوكرانيا قد تطول الدول المجاورة

أنقذ أسرة كاملة من الموت غرقًا.. تشييع جثمان شهيد الشهامة ببني سويف|شاهد

رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

منها رفع سعر الفائدة.. 3 قرارات للحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي وتقليل الاستيراد

أزمة نقص الحليب الصناعي تضرب أمريكا وبايدن يخطط لسن قانون لملاحقة السوق السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

ماري مجدي ضحية العنف الأسري.. زوجها ضربها بالشومة

مدربة كمال أجسام للرجال تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ