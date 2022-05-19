عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جديدة وداعمة | قرارات وزارية واستثناءات في خدمات بطاقات التموين لنزلاء السجون وغير القادرين على الحركة

صدى البلد

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين:

 تسجيل رقم الهاتف المحمول سواء بمكتب التموين او الكترونياَ هى خدمة مجانية تماماً

لا يتم تقديم أي مستندات لاثبات ملكية الهاتف المحمول ويكتفي برقم البطاقة التموينية والقومي 

استثناء أسر السجناء وغير القادرين على الحركة من التقدم لتسجيل رقم الهاتف المحمول

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة.

وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

واكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان التوجية شمل أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال، الي ان التوجية شمل التنبية علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية ومكتب التموين ومراكز الخدمة ان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه وأشار الي ان السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم حتي 30-6-2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

ترشيحاتنا

مدبولي يلتقي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويؤكد دعم مصر لدورها

وزير خارجية أوكرانيا: نشكر مصر لإبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب المسروقة

روسيا: لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية.. ونسعى لاستقرار سوق الغذاء العالمي

جديد في مصر "كاي X3 و X3 PRO" .. اسعار ومواصفات |صور

موازنة البرلمان : رفع سعر الفائدة 2% للسيطرة على التضخم

تامر أمين لـ رئيس لجنة الحكام: مش مسامحك عشان هدف الأهلي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

تورم في البطن وانتفاخ وإسهال.. أعراض مرض الكبد الوبائي وخطورته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ