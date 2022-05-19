مركز المعلومات يرصد التوقعات العالمية لتطور خدمات الإنترنت ونمو إنتاج القمح في مصر

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "مقتطفات تنموية"، والتي تضم باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية.

وصدر العدد الجديد من "مقتطفات تنموية" في 7 أقسام، جاء أولها تحت عنوان: "عصر كوفيد-19"، متضمنًا نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء في المملكة المتحدة تسلط الضوء على خطر الإصابة المزدوجة بـ "كوفيد 19" والإنفلونزا، بما يعرض المرضى بشكل أكبر للإصابة بأمراض خطيرة، وزيادة احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي بنحو 4 مرات، بما يجعلهم أكثر عرضة بنحو مرتين ونصف للوفاة، وذلك مقارنة بالمرضى الذين يعانون من كوفيد 19" فقط.

وفي قسم "اتجاهات عالمية" من العدد الجديد، استعرض مقال صادر عن صحيفة "إيكونومست"، مستقبل النفط الروسي وسوق الطاقة العالمية بعد فرض العقوبات الغربية، مستعرضا البدائل المحتملة والتحديات التي قد تعوقها، كما تناول العدد تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي حول قواعد تنظيم سوق العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، تناول قسم "اتجاهات محلية" تقريرًا لشركة "ريسيرش اند مارکتس"، والذي توقع نمو سوق "إنترنت الأشياء" في مصر بمعدل سنوي قـدره 10.32% في الفترة من 2022إلى 2026، مدفوعا بزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الانترنت بالبلاد، كما تناول العدد مقالا بصحيفة "المونيتور" الأمريكية، أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا قد دفعت مصر إلى زيادة إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي قسم "خبرات دولية"، تناول العدد الجديد تجارب الهند في صناعة البرمجيات، وكذلك تجارب الأردن الزراعية باستخدام أقل كمية من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى تجارب كوريا الجنوبية في صناعة السينما.

وفي قسم "مفاهيم تنموية"، ناقش العدد الجديد جوانب مفهوم "التسونامي الاقتصادي"، الذي يستخدم لوصف مجموعة واسعة من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حدث واحد، في حين قدّم العدد الجديد عرضًا مختصرًا لأهم الكتب الشهيرة التي حظيت باهتمام الباحثين والمتخصصين حول العالم، جاء أبرزها كتاب لـ "ريبيكا كوفلر"، الخبير بوكالة الاستخبارات الأمريكية، حول خطط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للصعود ببلاده كقوة عظمى عالميًا في مواجهة الولايات المتحدة.