عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز المعلومات يرصد التوقعات العالمية لتطور خدمات الإنترنت ونمو إنتاج القمح في مصر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "مقتطفات تنموية"، والتي تضم باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية.

وصدر العدد الجديد من "مقتطفات تنموية" في 7 أقسام، جاء أولها تحت عنوان: "عصر كوفيد-19"، متضمنًا نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء في المملكة المتحدة تسلط الضوء على خطر الإصابة المزدوجة بـ "كوفيد 19" والإنفلونزا، بما يعرض المرضى بشكل أكبر للإصابة بأمراض خطيرة، وزيادة احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي بنحو 4 مرات، بما يجعلهم أكثر عرضة بنحو مرتين ونصف للوفاة، وذلك مقارنة بالمرضى الذين يعانون من كوفيد 19" فقط.

وفي قسم "اتجاهات عالمية" من العدد الجديد، استعرض مقال صادر عن صحيفة "إيكونومست"، مستقبل النفط الروسي وسوق الطاقة العالمية بعد فرض العقوبات الغربية، مستعرضا البدائل المحتملة والتحديات التي قد تعوقها، كما تناول العدد تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي حول قواعد تنظيم سوق العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، تناول قسم "اتجاهات محلية" تقريرًا لشركة "ريسيرش اند مارکتس"، والذي توقع نمو سوق "إنترنت الأشياء" في مصر بمعدل سنوي قـدره 10.32% في الفترة من 2022إلى 2026، مدفوعا بزيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الانترنت بالبلاد، كما تناول العدد مقالا بصحيفة "المونيتور" الأمريكية، أشار إلى أن الحرب في أوكرانيا قد دفعت مصر إلى زيادة إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وفي قسم "خبرات دولية"، تناول العدد الجديد تجارب الهند في صناعة البرمجيات، وكذلك تجارب الأردن الزراعية باستخدام أقل كمية من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى تجارب كوريا الجنوبية في صناعة السينما.

وفي قسم "مفاهيم تنموية"، ناقش العدد الجديد جوانب مفهوم "التسونامي الاقتصادي"، الذي يستخدم لوصف مجموعة واسعة من المشكلات الاقتصادية الناتجة عن حدث واحد، في حين قدّم العدد الجديد عرضًا مختصرًا لأهم الكتب الشهيرة التي حظيت باهتمام الباحثين والمتخصصين حول العالم، جاء أبرزها كتاب لـ "ريبيكا كوفلر"، الخبير بوكالة الاستخبارات الأمريكية، حول خطط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للصعود ببلاده كقوة عظمى عالميًا في مواجهة الولايات المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علقة بشومة بسبب خلافات زوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الشرابية

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

الإسلام يحرم ذلك.. نجم السنغال يدافع عن إدريسا جاي بعد رفضه دعم المثليين

شعراوي: يجب تقديم رؤية للمحليات الأفريقية عن المناخ ورفعها لقمة شرم الشيخ

فرج عامر يواصل مفاجآته: اتحاد الكرة السنغالي نَسق ورَتب لأحداث مباراة المنتخب

هواوي تعلن عن مجموعة متطورة من أجهزتها القابلة للارتداء لعام 2022

مازيراتي تستعد لإطلاق نسخة سبايدر مكشوفة السقف من MC20 Cielo

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ