نائب الأقصر يشيد بجهود الدولة لتطوير قرية الفارسية

أشاد النائب الاقصرى بمجلس النواب الدكتور محمد العمارى بتوقيع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بروتوكول تعاون مع مؤسسة صنّاع الخير للتنمية برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لبدء تطوير قرية الفارسية بالأقصر خلال 3 أشهر وبتكلفة 5 ملايين جنيه ضمن مساهمات "إي فاينانس" فى دعم التنمية المجتمعية، ومشاركتها فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ووصف " العمارى" فى بيان له أصدره اليوم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتاريخية وغير المسبوقة مؤكداً أنها اعادت الحياة القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية وهى مبادرة شاملة ويكفى أنها ستحقق انطلاقة اقتصادية واستثمارية وصناعية وزراعية كبرى داخل القرى والريف المصرى الذى سيتحول الى خلايا انتاجية تدعم الاقتصاد المصرى وتقضى على الفقر والبطالة داخل القرى والريف المصرى.



ووجه الدكتور محمد العمارى التحية والتقدير لجميع المؤسسات بالدولة والتى تتسابق للمساهمة فى تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " مشيداً بمبادرة " إى فينانس " لتطوير وتحديث قرية الفارسية بمحافظة الأقصر وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير التى تستحق كل التحية والتقدير على ادوراها المتعددة فى دعم جميع المبادرات الرئاسية

وأعرب الدكتور محمد العمارى عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر أن قرية الفارسية الأقصرية ستكون واحدة من أهم القرى التى سيتم تغيير وجه الحياة لتمتد بداخلها جميع مشروعات البنية الاساسية والمشروعات الاقتصادية والانتاجية التى سوف تحول الفارسية الى قرية منتجة.



تجدر الاشارة الى أن "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية تقوم بدورها الداعم للمشروع، كونها العنصر الرئيسى من الأطراف المعنية التى تقوم بتمويل المبادرة وتقدم كافة سبل الدعم لاستدامتها، ومن جانبها تتولى مؤسسة صناع الخير للتنمية دور الشريك التنفيذى لإعادة بناء وتشطيب 20 منزلاً، ورفع كفاءة 10 منازل وتسليم 30 أسرة مشروع "مركب صيد"، وتنظيم قوافل طبية.



ومن جانبها رحّبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتطور التعاون المشترك مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية ليشمل صوراً جديدة من دعم التنمية المجتمعية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث طالما قامت "إي فاينانس" وشركاتها التابعة بتقديم الدعم الرقمى لمختلف أنشطة التضامن الاجتماعى والتى كان أحدثها تقديم بطاقات ميزة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.



وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن فخره واعتزازه بمشاركة المجموعة فى مبادرة "حياة كريمة" ضمن أنشطتها الداعمة للتنمية المجتمعية فى مصر، حيث التعاون المثمر والجهود البناءة لوزارة التضامن الاجتماعى، والعمل على تطوير قرية "الفارسية" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بما لديها من خبرات واسعة لتنفيذ مستهدفات التطوير على أكمل وجه ممكن.



وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إن تطوير قرية الفارسية بالأقصر جاء بدعم ورعاية كريمة من الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع "إي فاينانس" لتحقيق الاستدامة من جميع محاورها، حيث تعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأن صناع الخير سوف تستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجاً من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية.



ويهدف المشروع إلى دعم مجهودات الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى خاصة فى الريف مع خلق تكامل بين الأهداف المجتمعية لمجموعة "إي فاينانس" والأهداف الاقتصادية لها مستقبلاً، لخلق أثر تنموي مستدام ووضع نموذج متكامل لتطوير القرى وتحسين جودة الحياة لجميع المصريين من كافة الجوانب وعلى كافة المستويات بما ينعكس على دفع محركات الاستدامة لتنفيذ الرؤية الوطنية لمصر 2030