البرهان يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية لمواجهة التحديات أمام السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أهمية تفعيل دور الدبلوماسية لمواجهة التحديات الراهنة التي يتعرض لها السودان، وضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لعكس الصورة المثلى للسودان وإعلاء كلمته إقليميا ودوليا.



وشدد البرهان، خلال لقائه اليوم /الخميس/ مع عدد من سفراء السودان بالخارج بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، على أهمية العمل بهدف عكس الصورة المشرفة للسودان للعالم الخارجي، والمضي قدما في هذه المرحلة نحو الاستحقاقات الديمقراطية خاصة بعد الانفتاح الكبير للسودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.



من جانبه، قال السفير عادل يوسف عمر بانقا سفير السودان لدى إيرلندا، إن السفراء تعهدوا بالعمل على مواجهة التحديات السياسية الماثلة وضرورة العمل مع المؤسسات الدولية والإقليمية لخدمة مصالح وتطلعات الشعب السوداني.