الأعلى للطرق الصوفية تعلن عقد انتخابات المجلس الخامس من يونيو المقبل

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية الاحد الموافق الخامس من يونيو القادم 2022 بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة.

وقال أحمد قنديل المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية ان المشيخة أخطرت محافظة القاهرة بتحديد موعد الانتخابات .

وأضاف قنديل أن رئيس المجلس الأعلى الدكتور القصبى أكد أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة .

وأوضح القصبى أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين حيث تقدم للانتخابات 18 مرشحا ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء مجلس أعلى للطرق حيث يبلغ عدد مشايخ الطرق 72 شيخ طريقة .