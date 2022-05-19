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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي بورسعيد ينتشلون طفل غرق في قناة الاتصال بحي الضواحي

غرق طفل
غرق طفل

استقبلت مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد جثة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة عن طريق سيارة هيئة الإسعاف المصرية عقب انتشاله غارقا من قناة الاتصال بحي الضواحي فى بورسعيد


كان الطفل نزل ومجموعة من زملائه للسباحة فى مجرى قناة الاتصال أحد روافد بحيرة المنزلة جنوب بورسعيد و الفاصلة بين الحد الجنوبي لكردون المحافظة عن مساكن الحي الإماراتي الجديدة فلم يقوى على السباحة واختفي أسفل المياه غارقا .

رافق زملائه للسباحة بقناة الاتصال قلقي مصرعه غرقا جنوب بورسعيد 


وهرع زملاء المتوفى الي رحمة مولاه الي الشاطئ معلنين غرق زميلهم مما دفع الأهالى للبحث عنه فى منطقة قناة الاتصال التى كان يسبح بها الاطفال .

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وعقب البحث نجحت مجموعة من الأهالي فى انتشال الجثة للغريق و الاتصال بسيارة الإسعاف التى وصلت وأكدت أن الطفل فارق الحياة .

رافق زملائه للسباحة بقناة الاتصال قلقي مصرعه غرقا جنوب بورسعيد 


هذا وتين أن الطفل المتوفى يدعي كريم هاني السيد، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفي الزهور تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة. 

رافق زملائه للسباحة بقناة الاتصال قلقي مصرعه غرقا جنوب بورسعيد 

هذا وكلف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

رافق زملائه للسباحة بقناة الاتصال قلقي مصرعه غرقا جنوب بورسعيد 
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