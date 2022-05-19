بطولة ملازم بحرية.. أنقذ أسرة كاملة من الغرق ومات في ترعة الإبراهيمية| فيديو

شهيد الجدعنة والشهامة.. هز قلوب الألاف بوفاته .. شهاب عادل معمر ملازم بحرية من بني سويف تحديدا في قرية الشناوية مركز ناصر، ضحى بحياته وأنقذ أسرة كاملة من الغرق ليثبت أنه عاش ومات بطلا.

شهاب كان عائدا من الإجازة لأسرته ظن فوجئ أثناء عودته قبالة قرية الشيخ على البهلول دائرة المركز ، بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية، فتوقف مسرعا.

لم يتردد شهاب لحظة وقفز في المياه بدون تفكير لإنقاذ الأسرة من السيارة ، وبعد ان نجح في انقاذهم جميعا جذبته المياه واستشهد.

وتم استخراج جثمان الشهيد الملازم شهاب من وسط ترعة الإبراهيمية تم نقل جثمانه إلى مستشفى ناصر العام .

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بغرق شاب في العقد الثالث من العمر، في مياه ترعة الابراهيمية بمركز ناصر شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين غرق "شهاب عادل معمر" 25 عامًا، مقيم قرية الشناوية مركز ناصر، اثناء محاولته إنقاذ اسرة مكونة من 3 أفراد، من الغرق بمياه ترعة الابراهيمية، ونجح في انقاذهم قبل ان يلقي مصرعه غرقًا في المياه وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله جثة هامدة، وجرى نقلها الى مستشفى ناصر العام، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

وخيم الحزن على اهالي قرية الشناوية ومركز ناصر بأكمله ، عقب وصول نبأ إستشهاد أبن القرية، وتجمع الآلاف من الاهالي أمام منزل أسرته لصلاة الجنازة ومراسم تشييع الجثمان، عقب صلاة العصر، بمسجد العمدة الكبير بالقرية، لمثواه الأخير بمقابر اسرته بشرق النيل.

والتقي "صدي البلد " بعددًا من جيران اسرة الشهيد حيث أثني علاء عبدالتواب ابن خالة الشهيد على خلقه وسيرته الحسنة بين أهالي القرية، مؤكدا انه اخ وحيد لشقيقتين، والدهم كان يعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتوفي منذ 20 عامًا.

واكد محمد خليفة ،من أهالي القرية ان الشهيد شهاب، كان يتسم بالشهامة والاقدام على مساعدة الغير، ومعروف بين أهالي القرية بتواضعه وحبه لأهل القرية وكان الجميع يبادلونه الحب بالحب والعشرة الطبية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وان يلهم اسرته وأصدقائه الصبر على فراقه، فيما شهد إمام المسجد أمام الله وأمام جموع المصلين بأنه كان علي خلق يؤدي الصلاة ويصوم رمضان وكان دمث الخلق ومحبوب ووجهة باسما دائما .



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