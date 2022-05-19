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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مختلف ..أسرع وصفة لعمل البراونيز

براونيز
براونيز

هل تبحثين عن وصفة حلويات سهلة وسريعة يمكنك الأعتماد علي الوصفة التالية لعمل البراونيز فى الميكروويف لن يستغرق إعدادها أكثير من دقائق معدوده لتحضيرها إليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندي
 

سوف تحتاجين:

3 ملاعق كبيرة دقيق لوز
2 ملعقة كبيرة سكر جوز الهند
2 ملعقة كبيرة رقائق شوكولاتة خالية من الألبان
1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو غير محلى (بالإضافة إلى ملعقة صغيرة إضافية)
1 ملعقة كبيرة حليب لوز غير محلى
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
1 صفار بيضة
 

طريقة تحضير البراونيز بزبدة الفول السوداني

طريقة عمل براونيز كيك بدون فرن

خطوات تحضير الوصفة :

 

1-يُسكب دقيق اللوز ومسحوق الكاكاو وسكر جوز الهند في كوب أو وعاء صغير يمكن تسخينه في الميكروويف ويخلط جيدًا.
2-أضيفي حليب اللوز وزيت الزيتون وخلاصة الفانيليا وصفار البيض واخلطيهم جيدًا بالشوكة.
3-قلبي رقائق الشوكولاتة في الميكروويف لمدة 45 ثانية ويمكن تقديمه  مع الآيس كريم.
 

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