لأول مرة في اليابان.. تعويض 13 سيدة استبعدوا من العمل بسبب الحمل والولادة

قررت إحدى كليات الطب في اليابان، دفع تعويضات لـ 13 امرأة بسبب التمييز ضدهن في امتحانات الدخول، وترجع القصة إلى وضع جامعة جونتيندو في طوكيو ضوابط أكثر صرامة للطالبات لقبولهن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الجامعة إن النساء لديهن مهارات تواصل أفضل من الرجال ولديهن ميزات إضافية في المقابلات، وحكم القاضي بأن الشروط تمييزية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

يُعتقد أنه أول حكم من نوعه في اليابان، ويأتي ذلك بعد بدء تحقيق حكومي في عام 2018 بعد أن تبين أن مؤسسة أخرى ، جامعة طوكيو الطبية ، تلاعبت بأوراق عشرات المتقدمات منذ أوائل عام 2006.

ووجد التحقيق أن عددًا من كليات الطب اليابانية قد تلاعبت في القبول، جزئيًا لاستبعاد الطالبات، وفي ذلك الوقت ، أفادت وسائل إعلام محلية أن هذا تم جزئياً لأن بعض مديري الجامعات قالوا إنهم يعتقدون أن المرأة ستترك مهنة الطب، أو تعمل لساعات أقل ، بعد الزواج وإنجاب الأطفال.

واعترفت جامعة جونتيندو منذ ذلك الحين بأن أفعالها خلال السنوات الأخيرة أدت إلى رفض عشرات النساء بشكل غير عادل، وأمرت المؤسسة الخاصة بدفع حوالي 8ملايين ين حوالي 62 ألف دولار، كتعويض للسيدات بعد أن حكم القاضي بأن النساء عانين من اضطرابات نفسية نتيجة لسياسات الجامعة غير المنطقية والتمييزية.

فيما ذكرت وكالة أنباء كيودو أن 13 امرأة حصلن على تعويضات خضعن لامتحانات القبول بالجامعة بين عامي 2011 و 2018 لكن لم يتم قبولهن. وأضافت أن امرأتين كانتا ستجتازان اختبار الدخول الأول لولا تزوير النتائج.