بعض الفنادق تمنعه.. الغرف السياحية: الملتزمون بارتداء البوركيني على الشواطئ قلة

قال حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض الفنادق تمنع البوركيني بشكل كامل وتضع الشركات المشغلة للفنادق ضوابط للإقامة في الفنادق.

وأضاف حسام هزاع في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج "كلمة السر" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الملتزمون بارتداء البوركيني في الشواطئ ببعض المنشآت والفنادق عدد قليل".

وتابع حسام هزاع: "لو أي فرد أقام في فندق عليها أن يلتزم بالقواعد التي يضعها هذا الفندق أو المنشأة السياحية“، مضيفا: ”هناك حدود لحرية الشخصية وهي التي تنتهى عند حرية الآخرين ويجب الالتزام بالقانون والقواعد لأي منشاة سياحية".

وأكمل حسام هزاع: "بعض الشواطئ تشهد عشوائية في بعض المناطق"، مضيفا: "في ناس بتنزل الشواطئ بملابس كاملة".