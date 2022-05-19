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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الموسيقار اليوناني فانجيليس عن عمر يناهز 79 عاماً

فانجيليس
فانجيليس

توفي الموسيقار اليوناني فانجيليس عن عمر يناهز 79 عاماً ، بعدما اثري الفن بعدد من الاعمال الخالدة . 

ونعي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الراحل عبر موقع التغريدات العالمي توتير  بأنّه "رائد في عالم الموسيقى الإلكترونية".

وكتب: "بدأ مشواره الطويل مع (عربات النار)، من هذا المنطلق سيرسل لنا دائماً ألحانه".

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ولد فانجيليس في ضاحية أغريا من مدينة فولوس في شمال اليونان.حيث قدم  في السادسة من عمره، أولى حفلاته العامة عازفا على البيانو مقطوعة من تأليفه وكان ذلك حدثا غير مألوفا لطفل صغير لم يحصل على تدريب موسيقي منهجي.

ألّف فانجيليس نشيد فيفا الرسمي لكأس العالم التي استضافتها كل من اليابان وكوريا. 

من أشهر أعماله فيلم «عربات النار»والذى حصل من خلاله على جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية

فانجيليس رئيس الوزراء اليوناني كأس العالم سمية الخشاب كيرياكوس ميتسوتاكيس

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